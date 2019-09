Bibbiano e dintorni in uscita il 19 settembre

In Italia ci sono migliaia di bambini in difficoltà, per loro la legge prevede l’affido minorile. A volte detro gli allontanamenti si nascondono abusi e violenze. Ma a volte gli angeli si trasformano in demoni. “Bibbiano e dintorni”, il libro inchiesta di Maurizio Tortorella, ex vicedirettore di Panorama, nelle librerie e negli store online dal 19 settembre.

Bambini strappati alle famiglie: uno scandalo annunciato, un business da fermare. “Bibbiano e dintorni” è un grido d’allarme sul sospetto che gli affidi facili possano nascondere un business vergognoso. Non sarebbe la prima volta che si scopre che, dietro al fenomeno degli allontanamenti di minori dalle loro famiglie, si nascondono conflitti d’interesse e interessi economici. Il libro nasce dall’inchiesta “Angeli e Demoni” della Procura di Reggio Emilia emersa alla fine dello scorso giugno con 17 tra amministratori locali del Comune di Bibbiano, assistenti sociali e psicologi indagati e/o arrestati in base a gravi ipotesi di reato: maltrattamenti su minori, lesioni gravissime, violenza privata, frode processuale, depistaggio, falso ideologico, abuso d’ufficio. Lo scandalo di Bibbiano, sul quale negli ultimi mesi la politica si è impropriamente accapigliata e sul quale gran parte dell’informazione ha steso un anomalo velo di omertà, diventa l’occasione per raccontare quello che, sulla materia, è accaduto da molti anni a questa parte e che l’opinione pubblica in gran parte ignora.

La presentazione a Roma giovedì 26 settembre alle 18 a Roma alla libreria Mondadori di Piazza Cola di Rienzo 81. Non mancare.